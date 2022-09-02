Московская международная книжная ярмарка открылась 2 сентября в Гостином Дворе

Более сотни авторов представят свои произведения в рамках 35-й Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) в выставочном комплексе «Гостиный Двор» со 2 по 5 сентября, сообщили организаторы ярмарки.

«На всей территории "Гостиного двора" будет представлено более 300 издательств, пройдет более 350 мероприятий. По традиции, как всегда, главными гостями и героями нашей ярмарки станут писатели и их книги. Более 100 авторов примут участие в ярмарке, они проведут и встречи с читателями, примут участие в литературных дискуссиях, тематических круглых столах», — сказала заместитель начальника отдела поддержки литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Юлия Гнездилова на пресс-конференции.

В ярмарке примут участие издатели из различных регионов России. Также ожидаются гости из Армении, Белоруссии, Германии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая. В этом году мероприятия ярмарки вновь пройдут в онлайн- и офлайн-форматах.

Директор ММКЯ Андрей Гельмиза отметил, что ярмарка впервые проходит в «Гостином дворе». «Ярмарка действительно за последние четыре года сменила несколько пространств, в этом году мы в Гостином дворе в первый раз, для нас ярмарка собирается заново и, надеюсь, что для вас она тоже станет открытием, потому что это новое пространство», — сказал Гельмиза.