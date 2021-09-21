Московская международная книжная ярмарка пройдет с 24 по 27 сентября

34-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) состоится с 24 по 27 сентября 2021 года. Организаторы были вынуждены перенести привычные даты проведения ярмарки из-за эпидемиологической обстановки. В этом году ММКЯ пройдет на новой площадке — в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» (павильон № 5) на Краснопресненской набережной, д.14 (станция метро «Выставочная»). Будут соблюдены все меры предосторожности в соответствии с актуальными на момент проведения ярмарки рекомендациями Роспотребнадзора.

Около 250 издательств из различных регионов России представят свои книги в четырех залах выставочного павильона и четырех отапливаемых шатрах. Здесь можно будет найти долгожданные книжные новинки 2021 года, бестселлеры, художественную литературу, нон-фикшен, детскую и учебную литературу, комиксы и музейные издания. Книги будут продаваться по издательским ценам.

За четыре дня на ММКЯ пройдет более 300 мероприятий на десяти площадках: встречи с популярными авторами, презентации книг, открытые дискуссии и мастер-классы.

На ярмарке выступят российские писатели Наринэ Абгарян, Мария Арбатова, Павел Басинский, Мария Бобылева, Радислав Гандапас, Полина Дашкова, Наталья Краснова, Борис Литвак, Анна Матвеева, Григорий Остер, Вадим Панов, Юрий Поляков, Вячеслав Полунин, Дмитрий Потапенко, Дина Рубина, Виктор Рызов, Ольга Савельева, Дмитрий Соколов-Митрич, Марина Степнова, Татьяна Устиноваи др. Со своими новыми книгами лично познакомят Юлия Дубинина, Раиса Кичигина, Александра Маринина, Иван Охлобыстин, Александр Проханов, Виктор Ремизов, Александр Снегирев, Карен Шахназаров, Иван Шипнигови др.

На презентации детского литературного конкурса им. Корнея Чуковского и премии «Большая сказка» им. Э. Н. Успенского читателей ждут встречи с Мариной Аромштам, Оксаной Ивановой, Григорием Кружковым, Юлией Лавряшиной, Ириной Цхай, также состоится встреча с писательницей Еленой Усачевой, автором популярных книг для подростков. Будет интересно посетить презентации книг «Вот собака» Нади Пигаревой, с помощью которой можно узнать, как заговорить с любимым питомцем на одном языке, и «Слезливый клуб» Кристиана Виика Йерде про жизнь двух закадычных друзей на норвежском острове, которую представит читателям переводчица Ольга Дробот. Из наиболее интересных событий детской программы — презентация линейки книг издательства «Ласка Пресс» в жанре silent book («молчаливая книга»), где повествование ведется исключительно языком иллюстраций, публичное интервью со Сьюзи Эрзахин, директором Мемориальной премии им. Астрид Линдгрен (ALMA), организованное посольством Швеции, и проект «Урок чтения», где младшие школьники прочтут отрывки литературных произведений без подготовки.

В рамках ярмарки ежегодноподводятся итоги конкурсов на присуждение отраслевых премий: ежегодного национального конкурса «Книга года», Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина», Международного конкурса книжной иллюстрации «Образ книги», Международного конкурса государств — участников СНГ «Искусство книги», премии за выдающиеся достижения в области художественного перевода «Мастер».

Подробная программа ярмарки будет опубликована 20 сентября 2021 года на официальном сайте: ММКЯ.РФ.

Режим работы ярмарки для посетителей:

24 сентября (пятница): 15:30 — 20:00

25 сентября (суббота): 10:00 — 20:00

26 сентября (воскресенье): 10:00 — 20:00

27 сентября (понедельник): 10:00 — 20:00

Билеты будут продаваться только онлайн на официальном сайте ММКЯ: http://ммкя.рф. Вход осуществляется по сеансам, чтобы избежать очереди на входе. Каждые полчаса начинается новый сеанс. Время посещения необходимо запланировать заранее и предварительно зарегистрироваться. Сеанс — это часовой интервал, в течение которого посетитель может войти на ярмарку. Последний сеанс начинается в 19:00, вход закрывается в 19:30. Количество мест на сеанс ограниченно.