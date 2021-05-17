Московская полиция вызвала в отдел корреспондента «Эха Москвы» из-за протеста 21 апреля

Столичные полицейские вызвали в отдел освещавшего несогласованный протест 21 апреля журналиста «Эха Москвы» Андрея Шашкова, информирует сайт радиостанции.

Причина, по которой корреспондент заинтересовал силовиков, не указывается.

Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев, правоохранители могут в течение месяца в рамках административного делопроизводства вызывать на опрос участников несанкционированных демонстраций.

Напомним, что постфактум апрельского протеста полиция приходила домой и к другим журналистам, освещавшим акцию, — Олегу Овчаренко («Эхо Москвы»), Алексею Коростелеву («Дождь»), Александру Рогозу («Комсомольская правда»), корру RTVI, требуя от них пресс-карту и редакционное задание для работы на митинге.