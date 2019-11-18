Московских журналистов оштрафовали на 800 тысяч рублей по иску семьи проректора МГИМО

​Хамовнический суд Москвы обязал редактора журнала «МОХ» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара выплатить 400 тысяч рублей семье проректора МГИМО Натальи Кузьминой по иску о защите чести и достоинства. Поводом стала статья о незаконном сносе зданий. Такую же сумму суд взыскал в пользу семьи Кузьминой с журналистки Ксении Лученко за ее статью на аналогичную тему. Об этом «Таким делам» рассказала юристка Наталья Морозова.

Помимо штрафов журналистов обязали удалить с сайта «МОХ» статьи, ставшие предметом разбирательств: статью Азара «Краткая история уничтожения Дома детского творчества в Хамовниках. Чего стоят обещания Собянина?» и заметку Лученко «Горячая точка, дом Черникова». Также журналисты должны опубликовать опровержения.

Наталья Морозова сказала, что Лученко и Азар считают решение неправосудным и незаконным и будут его обжаловать. Морозова также назвала необоснованным размер компенсаций, присужденных семье Кузьминой, и подчеркнула, что для ее доверительницы сумма является неподъемной.

«Я считаю, что информация в статье не является порочащей, поскольку там нет слов о каких-либо действиях истца. По сути, претензии касались одной фразы, которая не имеет отношения к теме статьи, и мы просили суд в случае, если эти слова будут признаны порочащими честь, удалить только их, а не всю статью. Но нам отказали», — сообщила Морозова.

10 сентября суд вынес решение по аналогичному иску семьи Кузьминых в отношении политика Сергея Митрохина, который публиковал в фейсбуке и на сайте «Эхо Москвы» посты о семье проректора МГИМО. С Митрохина взыскали по 100 тысяч рублей в пользу каждого из четырех истцов и обязали удалить публикации.

Помимо Азара и Лученко Хамовнический суд оштрафовал на 400 тысяч рублей депутата Хамовников Александру Парушину за материал на сайте «Активатика».