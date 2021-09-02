Московский корреспондент «Би-би-си» Сара Рейнсфорд покинула Россию по предписанию властей

Московский корреспондент «Би-би-си» Сара Рейнсфорд покинула Россию. Об этом сообщает коллега Рейнсфорд Стив Розенберг в Twitter.

Британской журналистке запретили въезд в Россию, когда она возвращалась из Беларуси после конференции с Лукашенко. По ее словам, ФСБ назвала ее «угрозой национальной безопасности» и разрешила вернуться только для того, чтобы забрать вещи.

Ранее ей отказали в продлении визы со ссылкой на действия Великобритании, якобы «дискриминирующей российские СМИ и отказывающейся выдавать визы» российским журналистам. Виза Рейнсфорд истекает 31 августа.

Журналистка проработала в России 20 лет. «Я покидаю страну, в которую впервые приехала, когда распался СССР, когда свобода слова и свобода вообще были чем-то новым и ценным. Кажется, сегодняшняя Россия движется в обратном направлении», — приводит ее слова «Новая газета».

Как отмечает издание, это первая высылка британского журналиста из России с 2011 года. Тогда из страны выслали корреспондента The Guardian. Также из России высылали американского журналиста Дэвида Саттера в 2014-м и корреспондента польской Gazeta Wyborcza Вацлава Радзивиновича в 2015 году.