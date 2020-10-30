Московский политех приглашает на День открытых дверей

Московский политехнический университет приглашает на первый День открытых дверей 2021/22 учебного года, который пройдет 1 ноября.

День открытых дверей пройдет в онлайн-формате (трансляция на youtube, vk и fb). Основные вопросы: правила и план приема, особенности проведения приемной кампании в следующем году, новые олимпиады и другие индивидуальные достижения.

Зарегистрироваться на День открытых дверей можно по ссылке: https://old.mospolytech.ru/index.php?id=2406

Важное и новое в правилах приема для Высшей школы печати и медиаиндустрии:

— 50 бюджетных мест на специальность «Графика»

— 85 бюджетных мест по направлению «Технология полиграфического и упаковочного производства»

— больше 240 бюджетных мест по направлению «Информационные системы и технологии»

— очная и заочная формы обучения по направлениям «Издательское дело» и «Журналистика»

— новый перечневый профиль олимпиады «Искусство графики»: теперь «Рисунок» и «Графический дизайн»

— ЕГЭ по выбору поступающего

и ещё много всего интересного!

После завершения онлайн-трансляции гостей ждет встреча с деканами факультетов и директорами институтов, ведущими педагогами на платформе zoom.