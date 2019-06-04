Московский проект «Эко-пресс» провел конкурс для журналистов Арктики

Московский проект «Эко-пресс» подвел итоги конкурса для журналистов Арктики на экологическую тему. Члены жюри конкурса: радио-телеведущая Маргарита Митрофанова, руководитель информационно-аналитического проекта «Баренц-Ньюс» (Barents-News) Василий Борисов, глава Центра экологического мониторинга «ПОМОР» Тимофей Суровцев и корреспондент газеты «Вечерняя Москва», преподаватель факультета журналистики МГУ Сергей Шахиджанян — выбрали лучший телематериал и лучшую фотографию.

Лауреатами стали Ольга Курлаева за фильм о затонувшей в водах Норвегии подводной лодке с опасным грузом на борту «Тайны Норвежского моря» и фотограф Антон Петрусь за серии снимков северного сияния в Териберке Мурманской области.

Василий Ходяков, представитель Общественной палаты России, глава комитета по экологии:

Очевидно, что арктический регион становится одним из ключевых не только для России, но и для всего мира. Мы на пороге качественного изменения дел в российской Арктике… Задача экологической журналистики — создать механизмы, когда любые конфликтные ситуации не приводят к революциям, противостоянию.

Организаторы конкурса получили более ста работ: телевизионные репортажи, статьи и фотографии. Причем часть из них были присланы из-за рубежа, некоторые фотографии предлагались общественными экологическими организациями.

Фото: Антон Петрусь/Eco-press.ru