Московский суд оштрафовал «Википедию» на 2 млн рублей за статьи об армии

Мировой судья в Таганском районе Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation (ему принадлежит российская «Википедия») на 2 млн рублей. Wikimedia Foundation признали виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации). Штраф был назначен за нарушение порядка распространения информации, касающейся специальной военной операции на Украине.

В начале ноября суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation Inc еще на 2 млн руб. по той же статье. В апреле фонд получил штраф в размере 5 млн руб. за неудаление статей о специальной военной операции.

Ранее Роскомнадзор принял «меры понуждения» в отношении компании Wikimedia Foundation. Теперь поисковые системы информируют пользователей о нарушении «иностранным лицом» российского законодательства. Претензии у российских властей возникли к ресурсу «Википедия» еще в марте 2022 года. Дело в том, что энциклопедия не удалила ряд материалов, признанных в России запрещенными, «в том числе фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины».