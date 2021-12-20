Московское бюро Bloomberg впервые возглавила россиянка

Московское бюро американского информационного агентства Bloomberg возглавила Юлия Федоринова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя агентства.

«Юлия Федоринова — первая русская женщина, возглавившая московское бюро Bloomberg», — сказал представитель Bloomberg News.

Предшественницу Федориновой Торри Кларк назначили управляющим редактором Bloomberg в Восточной Европе. Она продолжит работать из Москвы.

Федоринова родилась в Воронеже, окончила РАНХиГС. С 2003 года она работала в газете «Ведомости» — сначала корреспондентом, затем заместителем редактора отдела «Индустрия». С февраля 2011 года она работала старшим корреспондент Bloomberg.