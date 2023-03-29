Какой он – идеальный журналист? Размышляют преподаватели МГУ

Объективный, коммуникабельный, любопытный… Список можно продолжать бесконечно. Идеала не существует, но набор базовых характеристик, которые описывают профи своего дела, все-таки есть. О самых важных качествах, которые помогут преуспеть в профессии, рассказали преподаватели журналистики Московского государственного университета.

Григорий Владимирович Прутцков, доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы, кандидат филологических наук

— Самое важное качество журналиста — это любопытство. Журналист без любопытства, как водитель без прав. Скромность будет мешать подойти к собеседнику, дернуть его за рукав, не даст принести эксклюзив.

Также важна честность. Честность — это противоядие от фейковых новостей, которые заполонили все пространство. Не надо стремиться к таланту — трудолюбие и желание расти сделают человека хорошим журналистом.

Мария Александровна Васильченко, преподаватель кафедры стилистики русского языка, кандидат филологических наук

— Самым важным качеством остается писательское мастерство. Это не только умение найти тему, интересную аудитории, но создать свой почерк, свой стиль. Важно избегать штампов и клише, оттачивать формулировки. Это требует не только большого труда, но и смелости.

Если говорить о том, что журналисту мешает, то это точно желание угодить. Не важно кому: начальнику, заказчику рекламы, читателю. Да, для журналиста важно быть полезным аудитории. Тем не менее попытки быть «удобным», модным ни к чему хорошему не приводят. Талант — дело наживное. Каждый может быть журналистом, но хорошим журналистом будет только тот, кто прикладывает достаточно усилий.

Анна Владимировна Толоконникова, доцент кафедры теории и экономики СМИ, кандидат филологических наук

— Я абсолютно уверена в том, что журналистике, как и любой другой профессии, можно научить. Для начала нужно освоить азы журналистского мастерства: понять, как пишутся новости, как снимаются репортажи, как монтируется звук… Когда программа освоена, можно проявить талант: сделать что-то по-особенному — так, как никто раньше до тебя не делал. Журналистика для творческих, активных и амбициозных людей, далеко не всем она подходит. Все-таки это социальная профессия. Она о людях и для людей.

Ольга Львовна Кулагина, старший научный сотрудник кафедры литературно-художественной критики и публицистики, доктор филологических наук

— Важно уметь слушать, не перебивая, — и людей, и тексты. Если вы идете на интервью — не пожалейте времени, чтобы подробно узнать, чем занимается человек, прочитать его работы. Важны ответственность, обязательность — нельзя забывать о своих обещаниях, о сроках их выполнения. Нельзя ни при каких обстоятельствах употреблять фразу «я о вас забыл» (даже если действительно забыли — перефразируйте!).

Особенно важно диспозиционное мастерство — нужно уметь выстроить диалог с человеком. Чувство такта, умение находить золотую середину, чувство меры — внимательность, информированность не должны выливаться в назойливость. Быстрота реакции, смелость, готовность взять ответственность на себя. Работа по принципу айсберга — понимание, что не все, что удалось узнать, нужно выводить в текст. Уважение и внимание — наверное это главное. Мастерство с этими качествами связано напрямую.