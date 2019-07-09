Mozilla анонсировала подписку на новостные сайты без рекламы в Firefox

Mozilla представила подписку для браузера Firefox — за $4,99 в месяц пользователи получат блокировку рекламы и подписку на новости нескольких изданий. Об этом пишет The Verge.

Дата запуска и другие детали сервиса пока неизвестны. Mozilla может работать над проектом вместе со стартапом Scroll — разработчиком инструмента, который отключает рекламу на новостных сайтах. Пока Scroll все еще тестируется, отмечает The Verge.

В июне 2019 года Mozilla сообщала о планах запустить подписку в Firefox, которая открывает доступ к «премиальным» функциям браузера, например, VPN-сервису и «облаку». Компания хочет запустить подписки с октября 2019 года, но какие-либо детали сервиса не сообщались.

В марте 2019 года подписку на новости предложила Apple — Apple News+ объединяет более 300 журналов, газет и электронных изданий в одном сервисе. Стоимость подписки — $10 в месяц, уточняет The Verge.

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