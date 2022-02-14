Mozilla и Meta совместно разработают новую систему рекламной аналитики

Компания Mozilla совместно с компанией Meta запустили проект в области рекламной аналитики. Новая разработка компаний должна будет обеспечить более высокую конфиденциальность пользователей в сравнении с традиционными решениями. Об этом сообщает портал XDA Developers.

Проект направлен на то, чтобы позволить рекламодателям оценивать успешность онлайн-рекламы, соблюдая при этом конфиденциальность. Так, система Interoperable Private Attribution (IPA) позволит рекламодателям проводить оценку эффективности компании, заменяя отчеты о рекламе за действие отчетами по пакетам событий. Например, клики по баннерам отправляются не по одному, а пакетами. При этом каждому пользователю присваивается ключ, который позволяет отслеживать его действия на рекламной площадке без попыток идентификации личности.

Существует также несколько функций, предназначенных для того, чтобы кому-либо (включая компании или рекламодателей, собирающих данные) было сложно идентифицировать людей, взаимодействующих с рекламой. Это похоже на технологию, разработанную Mozilla несколько лет назад для анализа того, как люди используют её браузер Firefox. Новая разработка должна будет подтолкнуть Apple и Google внедрить её в свои браузеры.

Ранее Mozilla неоднократно критиковала Meta за злоупотребление персональными данными пользователей. Компания в прошлом месяце начала исследование, направленное на то, чтобы выяснить, как Facebook использует системы отслеживания в интернете.