Американскую телеведущую обвинили в лицемерии из-за слез в прямом эфире

Пользователи соцсетей раскритиковали политического обозревателя MSNBC Рейчел Мэддоу за «наигранные» слезы в прямом эфире.

Журналистка расчувствовалась, когда зачитывала новость о том, что на границе США должностные лица отнимают детей у мигрантов. Мэддоу начала произносить текст, но вдруг остановилась, как будто сдерживая слезы, а затем захихикала в попытке скрыть неловкое положение. Она так и не смогла взять себя в руки и вскоре закончила передачу.

Некоторые зрители не поверили в искренность эмоций ведущей, которая ранее никогда не теряла самообладания. Кроме того, пользователей соцсетей смутил смешок журналистки, который, по мнению комментаторов, свидетельствует о том, что она не верит сама себе.

«И Оскар достается…» — написал @bminoske.

«Ни на секунду не поверю в то, что Рейчел Мэддоу заботится о детях в этом мире. Это, как всегда, поза», — отмечает @YourLocalJacob.

Но нашлись пользователи, которые все же поверили ведущей и заявили, что все люди должны реагировать на подобные новости таким же образом.