В МГУ пройдут десятые международные научные чтения «СМИ и массовые коммуникации»

25-26 октября факультет журналистики МГУ проводит десятые международные научные чтения «СМИ и массовые коммуникации — 2018». В этом году конференция посвящена цифровым трансформациям СМИ в региональном, глобальном и национальном аспекте.

В рамках конференции пройдут пленарные и секционные заседания, круглые столы, презентации новых книг и исследовательских проектов. На церемонии открытия состоится торжественное вручение почетного знака за выдающийся вклад в развитие науки профессору университета Перуджи (Италия), почетному профессору факультета журналистики МГУ Паоло Манчини. В первый день работы конференции впервые в истории чтений пройдет круглый стол «Журналистское образование в СНГ в контексте цифровых медиатрансформаций», к участию в котором приглашены деканы факультетов журналистики и медиакоммуникаций ведущих вузов стран СНГ.

Темы для обсуждения:

• История и современная динамика СМИ;

• Вопросы регулирования и саморегулирования СМИ;

• СМИ и аудитория: от массовой коммуникации к специализированным медиа;

• Ценности, смыслы и миссия современных СМИ;

• Массмедиа в условиях цифровизации: актуальные вызовы и перспективы;

• Газеты и журналы в цифровой среде – вопросы взаимовлияния и взаимодействия;

• Региональные и местные СМИ России: современное состояние и тренды развития;

• Подготовка журналистов для работы в современных СМИ: задачи, сложности, перспективы в условиях цифровизации;

• Журналистское образование в странах СНГ: региональная специфика и глобальный контекст с учетом новых запросов медиаиндустрии;

• Обучение будущих журналистов новым компетенциям и навыкам: опыт стран СНГ;

• Влияние новых социальных, экономических, культурных и технологических реалий на журналистское образование в странах СНГ.

Задача конференции — укрепить и совершенствовать научные связи между представителями различных университетов и стран. Конференция проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Программа конференции — здесь.

Открытие состоится 25 октября года в 9:00.

Адрес: ул. Моховая, д. 9.

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