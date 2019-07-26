МТС запустила платформу цифровизации сбора мусора

МТС запустил проект цифровизации сбора бытовых отходов на базе платформы телематических сервисов. Он предусматривает мониторинг состояния транспорта и контейнеров ТКО и контроль за перемещением мусоровозов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании.

Комплекс построен на инфраструктуре телематических сервисов МТС, в которую за последние несколько лет компания инвестировала более 1 млрд рублей. Мусорные контейнеры будут оснащены умными датчиками, контролирующими уровень наполнения. На мусоровозы установят навигационное оборудование и видеорегистраторы с круговым обзором.

Компания предлагает решение региональным мусорным операторам, рассчитывая на спрос на фоне реформы отрасли. Так, пилотный проект будет реализован с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоСтройРесурс» в Самарской области. Кроме того, переговоры по пилотным запускам ведутся еще в нескольких регионах.

Рынок ТКО несколько лет назад привлек внимание технологичных компаний. Так, «Ростех» контролирует фонд «РТ-инвест», который скупает компании в сфере обращения с отходами. В ноябре 2017 года РБК сообщал, что «Ростелеком» готов рассмотреть инвестиции в создание системы обращения с отходами в Удмуртии. В «МегаФоне» сообщили, что тестируют проект по цифровизации управления вывозом бытовых отходов, выросший из стартапа, выбранного на конкурсе компании «Криптонит». Tele2 в мае запустил решение для экологического мониторинга воды в Приморском крае. В «Вымпелкоме» говорят, что пока прорабатывают подобные проекты.

Решение МТС — интересный эксперимент, считает заместитель гендиректора «Российского экологического оператора» Вячеслав Духин. Он отмечает, что сейчас важны «большие данные» для понимания, в каких местах и какие объемы отходов формируются, что позволило бы оптимизировать ресурсы и избегать лишних затрат. Координатор ассоциации «РазДельный сбор» Анна Гаркуша уверяет, что в датчиках наполнения контейнеров нет смысла: периодичность вывоза мусора регламентирована в зависимости от температуры, а если операторы начнут вывозить его не каждый день, а по мере заполнения баков, то нарушат закон. Кроме того, инициатива не масштабируема на всю страну, считает эксперт, поскольку потребует серьезных затрат.