МТС запустит музыкальный лейбл

МТС запустит собственный музыкальный лейбл, который займется дистрибуцией треков на все музыкальные стриминговые площадки, а также будет оказывать маркетинговую поддержку, промо и PR услуги.

Компания не будет ограничивать себя музыкальными жанрами. Лейбл МТС будет работать по двум ключевым моделям — Premium и DIY (Do it yourself). Первая позволит артистам получать полную поддержку в управлении правами их монетизации, рассчитывать на маркетинг и создание новых произведений. DIY подразумевает использование МТС как агрегатора доставки произведений артиста на стриминговые платформы. Лейбл группы также будет работать с молодыми артистами, стимулируя увеличение их аудитории.

Новое направление бизнеса будет также предлагать исполнителям концертную, билетную деятельность и другие сервисы. В частности, артисты лейбла МТС смогут «наполнять контентом концертные площадки под управлением МТС Live». Инвестиции в проект не раскрываются.

Запуск лейбла намечен на весну 2023 года.