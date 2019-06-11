Что должен знать о сторителлинге мультимедийный режиссер

Маятник моды на форматы качнулся в сторону историй. Помните, как еще 10 лет назад на конференциях и семинарах говорили: «Интернет — это только для коротких сообщений». На этой волне каждый сайт заводил себе ленту новостей и наращивал количество «информашек». Но в какой-то момент наступило пресыщение, и все громче стал звучать вопрос: «А действительно ли нашей аудитории нужны эти мелкие осколки?»

Тут же подтянулись исследования, что человек куда лучше воспринимает связанную историю, сюжет, нежели разрозненные факты. И сейчас мы видим, как нарастает мода на лонгриды, сайты требуют редизайна, а журналисты осваивают «Тильду» как базовый инструмент создания мультимедийных историй.

Создатели контента вспомнили, что история, где есть действующие герои, где есть некая завязка, кульминация, развязка, запоминается человеком гораздо лучше, чем слоган или короткий факт. Может быть, помнили и раньше, но сейчас внутренне разрешили себе такие длинные истории создавать и в интернете.

Современные технологии, используемые для мультимедийного сторителлинга, дарят нам гигантский набор форматов и инструментов. Но драматургические основы историй остаются такими же, какими пользуются театр, кино, телевидение. Логика повествования выстраивается кино- и телережиссерами согласно стандартам монтажа. В мультимедийной среде мы тоже используем эти понятия: «композиция», «монтаж», «сюжет».

Что мы обычно делаем для выстраивания мультимедийной истории? Собираем материал, определяем фактуру, пишем текст — прямо как в газете или журнале. Потом мы «разбавляем» этот текст с помощью фото и видео. Это распространенный метод среди журналистов, которые приходят в онлайн-СМИ из печатных изданий. Доминирует текст, который мы «разукрашиваем» мультимедийными форматами. Однако такой подход нельзя назвать грамотным. Из хорошо структурированной истории, практически как из хорошей песни, элементов не выкинешь. Каждая часть мультимедийной истории должна поддерживать общую идею материала.

Доминировать должен не текст, а план, раскадровка, в которых одинаково важны смысл и форма. Как кинорежиссер выстраивает кадры, проводя героя сквозь перипетии сюжета, так и мультимедийный автор комбинирует элементы своего рассказа, чтобы удержать внимание пользователя.

Сторителлер управляет смыслом и форматом подачи истории. Именно он определяет, как будет организовано пространство экрана, в какой момент будут видны те или иные смысловые модули. Мультимедийный режиссер продумывает, к какому результату приведут переходы по гиперссылкам (и по каким именно). Поэтому сама история должна диктовать, какие форматы необходимо использовать, с помощью каких технологий и на каких платформах она должна быть опубликована.

В мультимедиа каждый элемент истории имеет самостоятельное значение и в соединении с другими элементами должен рождать цельный образ, связный рассказ, объемное представление о событии, теме, человеке, проблеме.

Нарушение этого правила можно видеть повсеместно:

• расшифровка видеосюжета и публикация текста рядом с роликом;

• выноски, призванные акцентировать внимание на ключевых моментах истории, повторяющие исходный текст;

• текст, повторяющий действие, изображенное на фотографии;

• ссылки в материале, не добавляющие смысла и объема истории, уводящие на другие материалы сайта;

• дублирование визуальных элементов текстом, использование слов там, где нагляднее будет схема или диаграмма;

• включение аудио, которое не несет эмоционального или смыслового подтекста. Все это — типичные ошибки мультимедийных авторов и редакторов, нарушение правил мультимедийного монтажа.

Автор должен помнить, что пользователь воспринимает экран монитора целиком. Модули типа «Самые популярные материалы сайта», «Последний комментарий», «Еще новости» и рекламные баннеры пользователь воспринимает как часть истории.