Цифровая эпоха журналистики

Интернет поглотил весь мир и изменил наш распорядок дня, добавив в него новостную ленту, YouTube, Twitter, Facebook, Вконтакте. В этой цифровой среде родилась и новая журналистика: мультимедийная, иммерсивная, журналистика дополненной и виртуальной реальности, дата-журналистика. Все это — результат революционных изменений, которые происходят в медиасреде в ХХI веке. Если вы хотите разобраться в них, узнать больше о современной журналистике и том, что ее ждет в будущем, учебник «Мультимедийная журналистика» под редакцией А.Г. Качкаевой и С.А. Шомовой — для вас.

Книга была создана в 2017 году коллективом авторов. Для реализации этого сложного и многоуровнего проекта были задействованы российские и зарубежные практики и теоретики медиаиндустрии: Юрий Пургин, Илья Кирия, Оксана Силантьева, Андрей Мирошниченко, Марина Петрушко, Гулим Амирханов, Максим Корнев, Екатерина Лапина-Кратасюк, Анна Качкаева и Светлана Шомова.

Учебник состоит из двух основных разделов. Первый рассказывает об исторической и социокультурной составляющей мультимедийной журналистики. Здесь вы узнаете о том, кто такие цифровые «аборигены», что такое иммерсивная журналистика, о процессе появления и развития мультимедийной журналистики и о том, как вовлечение аудитории повлияло на создание цифрового контента.

Второй раздел посвящен непосредственно инструментарию мультимедийного журналиста, эволюции жанров и форматов в Интернете, конвергентной редакции и структуре ее работы, новым бизнес-моделям и, конечно же, фактчекнигу.

В каждой из глав, помимо базовых знаний, вы сможете найти «золотое правило», которое следует обвести и запомнить. Вот одно из них:

В современном медиамире нет ничего устоявшегося. Медиамода проходит, не успев сделаться трендом. Привычки и поведение аудитории меняются. Готовых решений нет. Выигрывает тот, у кого есть идеи, кто готов искать и пробовать.

Вдохновением и мотивацией пронизана вся книга. Однако, это учебник, и в нем есть задания крайне интересного формата, которые следует выполнять, чтобы материал усвоился. Это и социальный эксперимент с информационным «блэкаутом» на три часа, и построение диаграммы, описывающей структуру ваших связей в одной из социальных сетей, и написание выдуманной истории, с помощью мультимедийного сторителлинга и многое другое.

Именно за такой интерактивный и нестандартный подход к изучению мультимедийной журналистики данный учебник стоит прочесть. Он послужит проводником и помощником в новой медиасреде. Авторы учебника говорят так: