Муратов продал свою нобелевскую медаль за $103,5 млн

Американский аукционный дом Heritage Auctions продал нобелевскую медаль премии мира 2021 года главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова за $103,5 млн. Все вырученные средства передадут ЮНИСЕФ на помощь украинским детям-беженцам и их семьям.

«Мы решили выставить на аукцион нобелевскую медаль, золотую, знаменитую, тяжелую. Эту медаль, которая полагается к Нобелевской премии мира. Деньги попадут детям-беженцам. Где бы они ни были: в странах Европы, в Украине или в России. Больше для мира чужих беженцев нет», — заявил Муратов в Нью-Йорке.