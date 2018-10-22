Саудовская Аравия признала гибель журналиста Джамаля Хашогджи в стамбульском консульстве

Власти Саудовской Аравии объявили в ночь на 20 октября, что журналист Джамаль Хашогджи погиб в результате «драки» в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября. Ранее там категорически отрицали причастность к исчезновению и предполагаемой гибели журналиста; при этом источники в турецких силовых структурах утверждали, что его убили сотрудники саудовских спецслужб, которые специально для этого и приехали в Стамбул.

Официальное Агентство Саудовской Аравии заявило, что, по данным предварительного расследования, подозреваемые тправились в Стамбул для встречи с Джамалем Хашогджи, так как была информация о его возможном возвращении в страну. В консульстве разговор подозреваемых с Хашогджи пошел по негативному пути и вылился в драку. Это привело к его смерти и попытке скрыть случившееся

По словам саудовского источника The New York Times, заместитель главы саудовской разведки генерал Ахмед Ассири отправил в Стамбул 15 человек с целью вернуть Хашогджи в Саудовскую Аравию (так саудовские власти обычно поступают с диссидентами, говорит источник), однако приказ был неверно понят исполнителями. Увидев оперативников, Хашогджи якобы попытался бежать, и началась драка; журналист закричал, и один из саудовцев применил к нему удушающий прием, в результате убив.

В связи с гибелью журналиста арестованы 18 саудовских подданных — как пишет The New York Times, среди них 15 человек, приехавших в Стамбул, а также водитель и двое сотрудников консульства. Генерал Ассири, который считается приближенным наследного принца Мухаммада бин Салмана, и советник королевского суда Сауд аль-Кахтани, которого Reuters называет правой рукой кронпринца, отстранены от своих должностей. Кроме того, король Салман велел создать комиссию по реформированию и модернизации саудовской разведки под руководством принца, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Президент США Дональд Трамп назвал заявление саудовских властей «хорошим первым шагом» и подтвердил, что считает изложенную версию правдоподобной. «Я бы предпочел, чтобы мы в качестве ответных мер не отменяли проекты на 110 миллиардов долларов, то есть на 600 тысяч рабочих мест», — сказал президент США.

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган выступит с заявлением по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи во вторник, 23 октября. Об этом сообщило агентство Anadolu.

По данным агентства, Эрдоган сделает заявление на встрече в парламенте с членами правящей Партии справедливости и развития.