Мурзилка вышел в YouTube

Интервью с главным редактором журнала «Мурзилка» Татьяной Андросенко
В мае главный детский журнал страны празднует 95-летие. Как живется доброму и светлому «Мурзилке» в жестокий темный век рыночных цен и высоких технологий, ЖУРНАЛИСТ спросил у главного редактора журнала Татьяны Андросенко.
— «Мурзилке» — 95. Что лично для вас и вашей команды значит этот рубеж?
— 95-летний юбилей «Мурзилки» для меня и моих коллег — это большое событие! Мы радуемся и гордимся тем, что все поколения сотрудников сумели сохранить журнал. Даже в самые суровые времена издание выходило.
Это единственное отечественное детское издание, герой которого объединяет дореволюционное, советское и постсоветское время. «Мурзилка» — один из культурных брендов России. И сегодня он продолжает свои лучшие традиции по приобщению детей к чтению, воспитанию у них нравственных качеств и эстетического вкуса.
Юбилей журнала заставляет нас обратиться к страницам его истории. Истории непростой, интересной, порой трагичной. Ведь за каждой страничкой — судьба тех, кто принимал участие в его создании и развитии.
Но юбилей — это еще и взгляд в будущее. Это повод посмотреть на себя глазами сегодняшнего читателя. Журнал читают, любят, используют в работе учителя и родители, о чем говорят многочисленные письма в редакцию, да и сами читатели на наших встречах.
— Вы возглавляете журнал 34 года. Как трансформация медиаиндустрии и самой аудитории изменила «Мурзилку» и что в нем, по-вашему, осталось неизменным за эти годы?
— За долгое время существования журнала, да и за мои годы работы в «Мурзилке», в мире произошли грандиозные изменения. Другой стала наша страна, другими стали дети. Даже игрушки, в которые сегодня они играют, сильно отличаются от прежних.
Конечно, журнал тоже менялся — и его содержание, и внешний облик: увеличился объем, изменился формат, бумага, краски. Появились отдельные приложения: самоделки, кроссворды, настольная игра, картинная галерея. Но неизменно оставалось одно — хорошая литература, прекрасный рисунок. На страницах журнала печатались и печатаются произведения талантливых современных писателей и классиков детской литературы.
У журнала от рождения был безупречный художественный вкус. Даже в те времена, когда было не до роскоши, журнал выходил с иллюстрациями. За свои годы издание создало бесценную коллекцию образцов книжной графики. Вместе с издательством «ТриМаг» при финансовой поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» мы издали уникальную книгу «Художники «Мурзилки» 1924–2013 гг.». Она стала лауреатом национального конкурса «Книга года-2013».
В этом же издательстве вышли семь книг под общим названием «История страны глазами детского журнала»,
в которые вошли лучшие произведения для детей, напечатанные в журнале с 1924 года. Это издание получило премию «Образ книги в детской литературе». Сейчас ждем выхода еще одного тома — восьмого, в который войдут произведения современных авторов.
— Сколько человек трудится над выпуском журнала сегодня? И где вы находите молодые кадры?
— У нас замечательный творческий коллектив профессионалов, хорошо знающих свое дело, любящих детей. В штате педагоги, писатели, художники, юристы, менеджеры, бухгалтеры. Кроме того, редакция работает с большим количеством внештатных работников — это тоже писатели, художники, а также искусствоведы, литературные критики. С ними заключаются договоры.
Над каждым номером трудятся около 40 человек. Ведь на каждой страничке журнала две фамилии — писателя и художника. Поэтому содержание журнала интересное, рисунки яркие, выразительные.
Да, конечно, в редакции люди меняются, у нас работают представители старшего поколения и молодежь. И это помогает быть журналу интересным и современным.
Кадровых проблем мы не испытываем, многие желали бы поработать в «Мурзилке». Мы тесно работаем с Высшей школой печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета и Литературным институтом имени А. М. Горького. Бываем на разных семинарах, которые ведут писатели, художники. Вот и присматриваемся к талантливой молодежи.
— Что вам мешает работать на медиарынке больше всего?
— Само слово «рынок» какую ассоциацию у вас вызывает? Как правило, это такое место, куда стекаются две категории людей: у одних есть что продать, а у других есть желание что-то купить. При этом у второй категории порой нет четкого понимания, что им нужно, вот они и приходят на рыночную площадь походить, посмотреть, прицениться и купить самое подходящее по качеству и цене. Вот рынка в этом понимании сейчас нет. Сейчас господствуют «сетевые магазины», эдакие «мегамоллы», крупные структуры, которые хорошо организованы, имеют мощное финансирование, рекламную поддержку и возможность лоббировать свои интересы везде, где это необходимо. Здесь правят бал медиахолдинги, многомиллионные бюджеты, которые щедро расходуются на различные маркетинговые акции, основная цель которых — привлечь внимание аудитории к тем брендам, продажа которых актуальна в определенном отрезке времени.
К примеру: вышел новый полнометражный фильм или многосерийный сериал одной из крупнейших анимационных студий мира — и тут же на рынке, то есть (простите, оговорилась) в «мегамолле» на всех витринах появляются линейки лицензионной продукции (включая журналы для детей) с главными героями этого сериала в виде игрушек, аксессуаров, одежды и прочей продукции. В этих условиях, когда уже не качество продукции играет главную роль, а то, как громко, скандально и «на грани фола» заявит о себе очередной товар, трудно обратить на себя внимание. Количество предложений на одного платежеспособного покупателя уже превысило все разумные пределы.
Редакция «Мурзилки» функционирует самостоятельно и не входит ни в какую медиагруппу, работая на тех «бюджетах», которые «аккумулирует» только на подписке и государственной поддержке.
— Без господдержки никуда?
— Детская периодика во всех цивилизованных странах была, есть и, думаю, будет дотационной. Издания для детей не способны приносить прибыль в силу своей специфики.
Государственная поддержка СМИ, особенно детским изданиям, которую мы получаем, крайне необходима. Подписные каталоги агентства формируют за год вперед, а значит, и цены мы должны определять заранее. Предусмотреть на год вперед, что будет в ценовой политике страны, мы не можем. И господдержка хоть в какой-то мере помогает покрывать непредвиденные расходы.
— А какова ситуация со сбором рекламы?
— Спонсоров у журнала нет, к сожалению, им это неинтересно. Рекламы в журнале очень мало. Нам предлагают рекламировать продукцию, которая размещается в глянцевых журналах. Нашим читателям это не подходит. С рекламой для детей к нам рекламщики не идут, хотя, может быть, и зря. Ведь до родителей можно быстрее достучаться через детей.
Иногда мы приглашаем организации, рекламирующие товары для детей, участвовать в наших конкурсах и выступать спонсорами призов для победителей.
— Подписка для вас безоговорочно канал распространения номер один?
— Да, журнал распространяется сегодня в основном по подписке. На него можно подписаться в любом почтовом отделении по нескольким каталогам. Мы предоставляем льготу многодетным семьям, инвалидам, школам-интернатам, детским домам и библиотекам. На нашем сайте в разделе «Подписка и розничная продажа» проводится редакционная подписка. Эффективнее всего работает подписка по каталогам. Это надежно и для издателя, и для покупателя, упрощает процесс оформления. Мы получаем деньги от подписчика, а значит, журнал всегда вовремя попадает к читателю.
В розницу работаем мало. Дело в том, что сейчас так называемая розница печатной продукции находится в стадии глубокой реорганизации. Традиционные киоски прессы уходят из наших городов. Им на смену приходят торговые сети и гипермаркеты, где пресса — это такой «побочный» товар, который для крупного сетевого продавца серьезным не является, потому что не приносит ему ожидаемой большой прибыли. Те же компании, которые осуществляют торговлю прессой через сеть киосков, испытывают трудности в ведении бизнеса из-за того, что спрос на печатную продукцию снизился, а поэтому для того, чтобы киоску торговать не в убыток, необходимо иметь в ассортименте еще что-то помимо прессы. Все это приводит к тому, что эффективно в розницу могут продаваться только крупнотиражные проекты больших издательств. Они, как правило, выпускают целые линейки газетно-журнальной продукции, чтобы в совокупности всех плюсов и минусов объем выручки был достаточный для выживания.
Детским журналам, которые не выпускаются крупными издательствами или не входят в состав медиахолдингов, практически нерентабельно работать по тем правилам, которые сложились в розничных сетях в их нынешнем виде. Поэтому редакция приняла решение о сотрудничестве только с теми «розничниками», которые готовы работать с «Мурзилкой» с пониманием его специфики.
— Спецпроекты и проведение мероприятий стали обязательной частью программы по выживанию многих печатных СМИ. Вы не исключение?
— Да, безусловно, редакция занимается проектами самостоятельно и участвует в различных отраслевых проектах всероссийского и городского значения. Основная их цель — привлечь внимание детей к чтению вообще и к «Мурзилке» в частности.
В силу того, что у нас есть несколько целевых аудиторий кроме детей (это родители, педагоги, библиотекари), то и спецпроекты у нас разные.
Например, очень интересный был проект, который мы осуществили при поддержке правительства Московской области, «Мурзилка в гостях у детей Подмосковья». Работники редакции, авторы журнала побывали в 20 сельских районах области.
Уже четыре года продолжается всероссийская акция «Посади Мурзилкин лес». Начало было положено в Шатурском районе Московской области. Вместе с «Авиалесоохраной» и учащимися Осановской школы мы высадили в Семеновском лесничестве несколько тысяч молодых сосен, а это около гектара будущего леса! Акцию подхватили дети и взрослые всей страны. Из разных уголков России мы получаем фото, как сажают деревья семьями, сажают вместе с ветеранами, возле школы, домов, на дачах. И мы уже слышим, как по всей стране зашелестели ветками, листьями деревья Мурзилкиного леса.
Очень интересные проекты по подготовке спецномеров журнала к юбилейным датам городов и республик, которые мы готовим совместно с местными писателями, художниками, историками и др.
Мы регулярно участвуем в Днях прессы, проводимых департаментом СМИ и рекламы Москвы на Поклонной горе, а Союзом журналистов Москвы — на Пушкинской площади. Участвуем во всероссийском Фестивале детской и юношеской книги, Фестивале книги на Красной площади, международных книжных выставках-ярмарках. Редакцией в сотрудничестве с Центральной детской библиотекой № 152 г. Москвы создан «Музей Мурзилки», где юные посетители могут познакомиться с историей журнала, почитать свежие номера, встретиться с писателями и художниками.
— Расскажите о том, как вы развиваете digital-направление.
— Здесь редакция идет в ногу со временем. Еще в начале 2000-х был создан сайт редакции murzilka.org, в задачи которого входит быть центром коммуникаций читателей, детей и их родителей, авторов журнала, педагогов и библиотекарей в сети Интернет. Посетители сайта знакомятся с содержанием свежих номеров журнала, участвуют в конкурсах, разгадывают кроссворды, играют в игры. Дети узнают свежие новости издания, имеют возможность пообщаться с писателями, художниками и психологами. Сайт содержит блок информации для родителей, воспитателей и педагогов (по вопросам воспитания с использованием журнала «Мурзилка»). У начинающих авторов есть возможность высказать свои идеи, обсудить творческие вопросы, получить рецензии на собственные произведения от профессионалов.
Редакция журнала «Мурзилка» присутствует также в таких соцсетях, как «ВКонтакте», Facebook, YouTube (канал «журнал Мурзилка»), Instagram. В каждом из перечисленных социальных медиа «Мурзилка» представлен соответствующим контентом.
Для интернет-аудитории, которая интересуется богатым литературным наследием журнала, редакция оцифровала свой архив номеров «Мурзилки» с первого номера. Цель данного проекта — предоставить возможность познакомиться со всеми выпусками «Мурзилки» разных лет на специальной web-платформе в свободном режиме. Над этим мы сейчас работаем.
Кроме того, владельцы планшетных компьютеров и телефонов могут подписаться на электронную версию журнала, загрузив приложение «Мурзилка» в App Store и Google Play.
— Удается ли вам монетизировать цифру?
— Мировая практика показывает, что цифра не является сколько-либо значимым источником финансов для издания, выходящего в бумаге. Digital для нас — скорее некое подспорье в части популяризации бренда, присутствия в webсреде, предоставления аудитории возможностей интерактивного взаимодействия с редакцией.
— Как вы считаете, проигран ли печатными изданиями бой за детскую аудиторию интернету?
— Любые печатные, а особенно периодические издания переживают сейчас трудные времена. Люди привыкают получать новости и черпать нужную им информацию в интернете. Дети не исключение. Они тоже за нужной им информацией и знаниями обращаются все чаще к интернету. XXI век — век новых информационных технологий. При этом печатная и электронная формы не являются конкурентами друг другу. Каждый читатель выбирает то, что ему удобнее. Главная цель — образование, а способы достижения этого могут быть разными.
Но совершенно очевидно: те ребята, кто привык держать в руках интересную книгу или детский журнал, кто приучен к чтению с детства, читать не перестанут. И это дело семьи — задать ребенку такое направление. Если маленький человек с детства будет видеть в руках родителей книгу или журнал, если в доме приняты совместные семейные чтения, обсуждение прочитанного, такой ребенок наверняка сам станет активным читателем.
Поэтому я считаю, что боя за детскую аудиторию как такового нет, а есть естественное динамичное развитие человечества со всеми вытекающими из этого последствиями. Интернет и печатные детские издания существуют параллельно. Детские библиотеки как посещались детьми, так и посещаются. Детские книги и журналы как читались, так и будут читаться. У ребенка должны формироваться культура слова, грамотность, а в этом деле бумажное издание не имеет конкурентов/
«МУРЗИЛКА» – ежемесячный литературно-художественный журнал для детей младшего школьного возраста. Издается с 1924 года. Распространяется на территории России, стран дальнего и ближнего зарубежья. Тираж одного номера — 30 000 экземпляров. Объем — 46 полос. Учредители журнала — работники редакции. Издатель: ООО «Редакция журнала «Мурзилка».
Сайт: murzilka.org