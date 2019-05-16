Мурзилка вышел в YouTube

Над каждым номером трудятся около 40 человек. Ведь на каждой страничке журнала две фамилии — писателя и художника. Поэтому содержание журнала интересное, рисунки яркие, выразительные.

Да, конечно, в редакции люди меняются, у нас работают представители старшего поколения и молодежь. И это помогает быть журналу интересным и современным.

Кадровых проблем мы не испытываем, многие желали бы поработать в «Мурзилке». Мы тесно работаем с Высшей школой печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета и Литературным институтом имени А. М. Горького. Бываем на разных семинарах, которые ведут писатели, художники. Вот и присматриваемся к талантливой молодежи.

— Что вам мешает работать на медиарынке больше всего?

— Само слово «рынок» какую ассоциацию у вас вызывает? Как правило, это такое место, куда стекаются две категории людей: у одних есть что продать, а у других есть желание что-то купить. При этом у второй категории порой нет четкого понимания, что им нужно, вот они и приходят на рыночную площадь походить, посмотреть, прицениться и купить самое подходящее по качеству и цене. Вот рынка в этом понимании сейчас нет. Сейчас господствуют «сетевые магазины», эдакие «мегамоллы», крупные структуры, которые хорошо организованы, имеют мощное финансирование, рекламную поддержку и возможность лоббировать свои интересы везде, где это необходимо. Здесь правят бал медиахолдинги, многомиллионные бюджеты, которые щедро расходуются на различные маркетинговые акции, основная цель которых — привлечь внимание аудитории к тем брендам, продажа которых актуальна в определенном отрезке времени.

К примеру: вышел новый полнометражный фильм или многосерийный сериал одной из крупнейших анимационных студий мира — и тут же на рынке, то есть (простите, оговорилась) в «мегамолле» на всех витринах появляются линейки лицензионной продукции (включая журналы для детей) с главными героями этого сериала в виде игрушек, аксессуаров, одежды и прочей продукции. В этих условиях, когда уже не качество продукции играет главную роль, а то, как громко, скандально и «на грани фола» заявит о себе очередной товар, трудно обратить на себя внимание. Количество предложений на одного платежеспособного покупателя уже превысило все разумные пределы.

Редакция «Мурзилки» функционирует самостоятельно и не входит ни в какую медиагруппу, работая на тех «бюджетах», которые «аккумулирует» только на подписке и государственной поддержке.

— Без господдержки никуда?

— Детская периодика во всех цивилизованных странах была, есть и, думаю, будет дотационной. Издания для детей не способны приносить прибыль в силу своей специфики.

Государственная поддержка СМИ, особенно детским изданиям, которую мы получаем, крайне необходима. Подписные каталоги агентства формируют за год вперед, а значит, и цены мы должны определять заранее. Предусмотреть на год вперед, что будет в ценовой политике страны, мы не можем. И господдержка хоть в какой-то мере помогает покрывать непредвиденные расходы.

— А какова ситуация со сбором рекламы?

— Спонсоров у журнала нет, к сожалению, им это неинтересно. Рекламы в журнале очень мало. Нам предлагают рекламировать продукцию, которая размещается в глянцевых журналах. Нашим читателям это не подходит. С рекламой для детей к нам рекламщики не идут, хотя, может быть, и зря. Ведь до родителей можно быстрее достучаться через детей.