Мужчину, разгромившего редакцию «Сноба» задержали

Столичная полиция задержала подозреваемого в разгроме редакции издания «Сноб», сообщили во вторник в столичном главке МВД.

В полиции пояснили, что задержанный — 24-летний житель ближнего зарубежья. На него заведено уголовное дело о краже.

Накануне главный редактор проекта «Сноб» Ксения Чудинова сообщила, что в ночь на понедельник в офис издания проник неизвестный человек и «полностью разгромил редакцию».

Нападение сняли камеры видеонаблюдения. На записи видно, как злоумышленник выносит из офиса компьютер - именно в связи с его кражей возбуждено уголовное дело. Полиция оценила размер ущерба в 90 тысяч рублей.