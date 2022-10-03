Музыкальный сервис SoundCloud заблокирован в России

Роскомнадзор заблокировал стриминговую онлайн-платформу SoundCloud по требованию Генпрокуратуры.

Причиной блокировки стали размещенные на сайте материалы, «содержащие недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции» на Украине.

Основанием для внесения сайта в реестр стала статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым несанкционированным беспорядкам и участию в массовых акциях, осуществлению экстремистской деятельности, а также к «фейкам».

«Интерфакс» отмечает, что, сайт SoundCloud использует сетевой протокол https, поэтому блокировка одной из страниц может привести к недоступности всего сайта на территории России.