МВД Беларуси объявило «Радио Свобода»* «экстремистским формированием»

Группу граждан, объединившихся через ресурсы «Радио Свобода»*, объявили в Беларуси «экстремистским формированием».

Как отмечает РИА Новости, речь идёт о сайте, Telegram-канале, YouTube и соцсетях белорусской службы «Радио Свобода»*. Всего в списке «экстремистских формирований» на данный момент 24 сайта, Telegram-канала и ссылки на соцсети. Например, в списке уже есть NEXTA и «Белсат», которые в 2020 году активно освещали акции протеста.

Создателям, руководителям и участникам «экстремистского формирования» грозит до семи лет лишения свободы.

Также в начале декабря суд в Минске объявил экстремистскими материалы социальных сетей белорусской службы «Радио Свобода»*. Решение вынесли по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

*В РФ внесено в реестр СМИ-иноагентов