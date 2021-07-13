МВД Грузии озвучило предположительную причину смерти избитого противниками ЛГБТ журналиста

Оператор грузинской телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, который был найден мертвым вскоре после избиения на акции противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси, мог скончаться в результате передозировки наркотиков. Такую точку зрения озвучили в МВД страны.

В ведомстве отметили, что в ходе расследования сотрудники МВД провели более 200 следственных операций.

Химическая экспертиза показала, что в пробах, взятых с тела журналиста, обнаружены наркотики морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин.

Ранее МВД Грузии обвинило погибшего оператора в употреблении спиртного перед смертью. В ведомстве настаивают, что факт нетрезвого состояния Лашкаравы очевиден на кадрах, но окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертизы.

ашкарава был найден мертвым в своей квартире 11 июля. Несколькими днями ранее он был сильно избит в ходе акции противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. У оператора диагностировали переломы лицевых костей, он перенес операцию.

Ранее по факту его гибели было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». После смерти журналиста в стране начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его правительства.