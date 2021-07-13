МВД Грузии озвучило предположительную причину смерти избитого противниками ЛГБТ журналиста

Июл 13, 2021

Оператор грузинской телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, который был найден мертвым вскоре после избиения на акции противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси, мог скончаться в результате передозировки наркотиков. Такую точку зрения озвучили в МВД страны.

В ведомстве отметили, что в ходе расследования сотрудники МВД провели более 200 следственных операций.

Химическая экспертиза показала, что в пробах, взятых с тела журналиста, обнаружены наркотики морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин.

Ранее МВД Грузии обвинило погибшего оператора в употреблении спиртного перед смертью. В ведомстве настаивают, что факт нетрезвого состояния Лашкаравы очевиден на кадрах, но окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертизы.

ашкарава был найден мертвым в своей квартире 11 июля. Несколькими днями ранее он был сильно избит в ходе акции противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. У оператора диагностировали переломы лицевых костей, он перенес операцию.

Ранее по факту его гибели было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». После смерти журналиста в стране начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его правительства.

Источник: Московский комсомолец
 
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