МВД могут поручить создание отличительных «признаков» журналистов для работы на митингах

Ноя 19, 2020

Депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия») внес на рассмотрение Госдумы два законопроекта, ужесточающих правила проведения митингов. Нововведения касаются контроля за финансированием публичных акций, приравнивания очередей на одиночный пикет к массовым мероприятиям, а также введения особых отличительных знаков для журналистов, работающих на акциях.

В частности Вяткин предлагает, прописать в законе запрет для журналистов на любое участие в публичных массовых мероприятиях, которые он освещает. Кроме того, депутат хочет чтобы сотрудники редакций, присутствующие на подобных акциях имели ясно видимый отличительный «признак представителя средства массовой информации, вид и описание которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, и общероссийскими общественными объединениями журналистов».

Иными словами, МВД по согласованию с Роскомнадзором могут предложить разработать отличительные «признаки» журналисты, которые те будут обязаны носить на митингах и других подобных акциях. В Петербурге, напомним, уже была попытка выдавать корреспондентам, освещающим публичные мероприятия, нарукавники.

Источник: Лениздат
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