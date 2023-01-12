МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко*

МВД объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко*, его карточка появилась в базе данных ведомства.

Статья, по которой разыскивается Бабченко*, не уточняется. ФИО, место и дата рождения в карточке совпадают с данными журналиста Бабченко*.

Российский журналист и военкор Бабченко* был включен Росфинмониторингом в перечень лиц, которые причастны к экстремистской деятельности или терроризму, в июле 2020 года. В 2017 году он покинул Россию, а в 2019-м — уехал из Украины.

В 2018 году Служба безопасности Украины инсценировала убийство журналиста. По словам Бабченко*, это было сделано, чтобы вычислить заказчиков якобы готовящегося на него покушения, следы которого вели в Россию.

* Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов