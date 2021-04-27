МВД возбудило административное дело после проверки интервью Дудя

Апр 27, 2021

После проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ ГУ МВД РФ по городу Москве возбуждено административное дело. Об этом ТАСС в понедельник сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции после обращения Лиги безопасного интернета проверили интервью Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ, но о результатах сообщили только авторам обращения.

Волонтеры Лиги безопасного интернета ранее обратились в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью блогера Дудя, где они обнаружили пропаганду наркотиков и психотропных веществ. Организация, ссылаясь на законы, просила принять действенные меры реагирования, направленные на пресечение нарушений и привлечение к юридической ответственности виновных лиц.

Источник: ТАСС
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