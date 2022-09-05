На 102-м году жизни ушла из жизни старейший член Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Нина Пономарева

В Петербурге умерла старейший член Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области Нина Пономарева. 8 июля она отметила свой 101 день рождения.

Нина Владимировна является ветераном Великой Отечественной войны и жителем блокадного Ленинграда. В числе наград имеет медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За оборону Ленинграда». В свое время стояла во главе детской редакции Ленинградского радио, после чего стала руководителем Ленинградской студии телевидения.

В Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Нина Владимировна трудилась на протяжении 20 лет.

«Скорбим и приносим соболезнования всем близким Нины Владимировны Пономаревой!», — пишет СЖ.