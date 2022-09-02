На 35-й ММКЯ наградили победителей конкурса «Книга года-2022»

Церемония награждения прошла в Москве в Гостином дворе в преддверии 35-ой Московской международной книжной ярмарки.

«Книгой года — 2022» назван альбом «Коллекция Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина».

Лучшей прозой стал роман Дмитрия Данилова «Саша, привет!». В категории «Поэзия года» победил сборник избранных стихотворений Владимира Кострова «Открытое окно».

В номинации «Детям XXI века» жюри выбрало сборник рассказов Станислава Востокова «Печной волк». В категории «Поколение Некст» отметили роман Евгения Рудашевского «Истукан».

В номинации «HUMANITAS» победитель — биографическое исследование Алексея Варламова «Розанов», а в разделе «Non-fiction» — книга «Диагноз от Краснопольской. Беседы о главном со звездами медицины».

Лучшей ART-книгой назван альбом Алены Дергилевой и Николая Бесчастнова «Нарисованный Зарайск». В номинации «Искусство книгопечатания» победил альбом фотографий Михаила Розанова «Волхонка, 12. Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 110 лет».

Лучшим среди электронных изданий и аудиокниг был признан аудиоспектакль «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова.

В категории «Россия: культурный код» жюри отметило исследование Бориса Тихомирова «Достоевский: Литературные прогулки по Невскому проспекту. От Зимнего дворца до Знаменской площади». Это специальная номинация. Она приурочена к Году культурного наследия народов России, объявленному президентом России Владимиром Путиным в 2022-м.

В 2022 году на конкурс «Книга года» поступило более 600 книг от 92 издательств из 18 городов страны.