На 64-й Международной Белградской книжной выставке-ярмарке представлен стенд России

С 20 по 27 октября Россия примет участие в книжной ярмарке в Белграде. Ярмарка в Белграде пройдет в 64-й раз, она считается одним из самых крупных книжных форумов в Восточной Европе. В выставочном центре на берегу реки Савы свою продукцию представят около 1000 участников из разных стран.

Стенд России — это насыщенная программа мероприятий и более 600 наименований книг разнообразных жанров: классическая и современная русская литература, детские иллюстрированные книги, программы и художественные альбомы ведущих отечественных музеев, научные издания, словари и учебники и мн. др. Важной частью детской экспозиции станут русские книги, отобранные мировым экспертом Грацией Готти для выставки «Рисованные миры: 1001 выдающаяся книга» (ММКЯ—2019, коллаборация с Болонской детской книжной ярмаркой). Приехали в Белград и комиксы: московский гость ярмарки, ММКЯ, проводит серию мероприятий об авторском комиксе, ставшем неотъемлемой частью художественного образования в России.

В дни работы ярмарки на стенде пройдет множество дискуссий и круглых столов с участием переводчиков, писателей, издателей, направленных на инвентаризацию культурных связей и расширение диалога двух стран. Что сегодня мы говорим и думаем об острейших поворотах истории России и Сербии? Остается ли до сих пор образ России «мысом доброй надежды» в сербском сознании? Как югославские конфликты 90-х представлены в популярном блокбастере «Балканский рубеж» Ивана Наумова?

Блок мероприятий посвящен искусству перевода: круглый стол памяти выдающегося переводчика Василия Соколова, встречи с известными и начинающими переводчиками Ларисой Савельевой, Дмитрием Петровым, Сергеем Борисовым и др. К юбилею Милорада Павича запланирован круглый стол «Милорад Павич и славянский мир» с участием вдовы писателя.

Иллюстраторское направление включает в себя мастер-классы по созданию книжной иллюстрации и презентации международных программ для художников книги. В частности, директор ММКЯ Андрей Гельмиза представит 37-й Всемирный конгресс Международного совета по детской и юношеской литературе в Москве — 2020 и новую Московскую международную детскую книжную ярмарку — 2021

Теме актуального театра и драматургии России и Сербии посвящены читки современных пьес и круглый стол «Пыль или пульс? Театр России и Сербии сегодня». Для сербов, изучающих русский язык, — презентация учебника по методике Дмитрия Петрова и открытый урок. Важной частью программы станет представление результатов научных исследований московского Центра славянских языков и Института славяноведения РАН. К 15-летию Форума славянских культур запланированы обсуждения проектов «Путь писательниц. Новый культурный маршрут Совета Европы», посвященный женщинам-литераторам начала ХХ века, и «Сто славянских романов».