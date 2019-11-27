На базе платформы «Большой музей» запустился новый просветительский медиапроект о культурном наследии России

На базе платформы «Большой музей», которую развивают «Яндекс» и Политехнический музей, запустилось одноименное просветительское медиа о культурном наследии России. На основе редких и интересных материалов из музейных и частных коллекций редакция создает новые истории — и рассказывает их в современных медиаформатах.

Руководители проекта — бывший главред «Секрета фирмы» и редакционный директор LookAtMedia Николай Кононов и экс-продюсер спецпроектов ИД «Коммерсант» Артем Галустян. В редакцию вошли журналисты, дизайнеры, фоторедакторы из Esquire, Arzamas, «Медузы», «Таких дел» и других СМИ.

Сейчас на «Большом музее» можно прочитать, как цензоры в разные времена прикрывали произведения искусства, каким природным приметам доверяли и продолжают доверять метеорологи, почему Александр Дейнека переименовал картину «После душа» в «После боя», а также чем занимались скучающие следователи в годы Большого террора.

«Музеи — не то, чем кажутся. Они меняются быстрее, чем мы думаем, — говорится в письме к читателям «Большого музея. — Музеи не просто показывают экспонаты, а погружают в неизвестную реальность и заставляют переживать новый опыт. Музеи выходят за пределы своих стен, устраивают экспедиции, учатся работать с трудным прошлым, примирять, спорить, объединять».

В проекте принимают участие Третьяковская галерея, музей истории ГУЛАГа, филармония имени Д. Д. Шостаковича, Политехнический музей, музей современного искусства «Гараж», Ярославский музей-заповедник, Еврейский музей и центр толерантности, а также музей М. А. Булгакова.