На Брянщине сняли фильм о журналисте

В Брянске прошла презентация документального фильма «Четыре полосы Александра Брона» – первого в истории региона кинорассказа о журналисте, созданного по инициативе ветеранов брянских СМИ.

Создатели фильма предложили зрителям «пролистать» жизненные полосы незаурядного человека, талантливого журналиста и замечательного поэта, чтобы оценить его вклад в брянскую журналистику и литературу.

Александр Самойлович Брон – известный на Брянщине редактор, благодаря которому в средствах массовой информации области появилось немало ярких авторов, а некоторые из выпускников «Школы Брона» – так называли коллеги по цеху его воспитанников – работали в ведущих СМИ страны.

К примеру, из редакции многотиражной газеты «Автозаводец», которую возглавлял А.С. Брон, вышли собкор ИТАР-ТАСС в ФРГ Олег Артюшин, обозреватель русской версии журнала Forbes Александр Левинский, собственный корреспондент «Российской газеты» по Брянской области Александр Федосов, а также ставший известным в Европе живописцем бывший художник-карикатурист «Автозаводца» Слава Николаев.

В «Брянской газете», где впоследствии Александр Самойлович работал заместителем главного редактора и редактором отдела, выросли девять руководителей газет и издательских домов, в том числе федерального уровня, а три молодых журналиста «БГ» стали лауреатами премии Союза журналистов России в номинации «За журналистское мастерство» – всего за всю историю Брянской области такую награду получили лишь пятеро.

Один из эпизодов фильма связан с публикацией в декабре 1985 г. в журнале «Журналист» критической статьи, в которой А.С. Брон обвинялся, в частности, в том, что в своей работе делает ставку на молодёжь.

Вместе с тем зрители могут увидеть в фильме и более поздние публикации «Журналиста», в которых о работе брянского редактора рассказывается как о передовом опыте.

Авторы фильма надеются, что он будет интересен не только тем, кто лично знал А.С. Брона или знаком с его творчеством, но и, прежде всего, тем, кто решил посвятить себя профессии журналиста, потому что на примере своего героя фильм ярко показывает важность роли наставника в творчестве. Это особенно актуально, учитывая, что 2023-й год президентом России объявлен Годом педагога и наставника.

Возглавил проект ветеран брянской журналистики Александр Таиров, выступивший в роли основного сценариста, режиссёра и генерального продюсера.

Большую помощь в создании фильма оказала дочь А.С. Брона Елена Куренкова, предоставившая фото- и видеоматериалы из личного архива. Фильм был снят на средства спонсоров, которыми стали АО «Брянский автомобильный завод» и ООО «Смартекс групп», и большой группы частных пожертвователей, с уважением относящихся к творчеству А.С. Брона.