На частоте «Эха Москвы» будет вещать радио Sputnik

RT сообщает, что с 9 марта на частоте, до недавнего времени отведенной радиостанции «Эхо Москвы», начнет вещание радио Sputnik.

«С 9 марта на частоте «Эха Москвы» станет вещать радио Sputnik», — говорится в сообщении в телеграм-канале RT на русском.

Первый эфир стартовал в 07:00 среды.

1 марта в 21:00 по московскому времени радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфирного вещания в РФ, ее сайт был заблокирован. 3 марта Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» принял решение закрыть радиостанцию и ее сайт. 5 марта он досрочно расторг трудовой договор с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым.

«Эхо Москвы» входило в холдинг «Газпром-медиа». Начало вещание 22 августа 1990 года. Радиостанцию официально отключали от эфира в августе 1991 года по приказу ГКЧП. Тогда редакции удалось наладить эфир и продолжить вещание.