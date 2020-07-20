На Давида Френкеля составят протокол о неповиновении полиции

В Санкт-Петербурге корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель был вызван телеграммой в управление МВД для составления протокола о неповиновении полиции. Обвинение по статье 19.3 КоАП ему предъявили после конфликта на избирательном участке №2191, который произошел 30 июня.

Как пишет РБК, журналист приехал на УИК после сообщений о нарушениях и попытки удалить одного из членов комиссии с правом решающего голоса. Почти сразу по прибытии на участок Френкеля схватили полицейские. По словам журналиста, ему заломили руку, повалили на пол и ударили в правое предплечье. Впоследствии у Френкеля диагностировали перелом руки и провели операцию.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил, что Френкеля никто не толкал и он упал самостоятельно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил необходимость расследования произошедшего. Проверка проводится управлением Следственного комитета Санкт-Петербурга.

Допрос Давида Френкеля должен состояться 21 июля. Помимо протокола о неповиновении полиции, на журналиста также планируют составить протоколы о нарушении режима самоизоляции (ст. 20.6.1 КоАП) и вмешательстве в осуществление работы избиркома (ст. 5.69 КоАП Петербурга).