На «Дожде»* стартовал марафон «Агенты людей» за отмену закона об иностранных агентах

В эфире телеканала «Дождь»* и на его ютьюб-канале 12 октября с 12:00 до 18:00 пройдет марафон «Агенты людей». Его участники потребуют отменить законодательство об «иностранных агентах».

Это совместная акция «Дождя»*, «Медузы»*, «ОВД-инфо»*, «Медиазоны»*, «Эха Москвы» и «Новой газеты». Марафон состоится в первый день работы Госдумы нового созыва.

Во время марафона выступят журналисты и редакторы; руководители и сотрудники правозащитных, просветительских и благотворительных организаций; общественные деятели и другие известные россияне, которых волнуют катастрофические последствия применения законодательства об «иностранных агентах».

В эфир выйдут Леонид Парфенов, Владимир Познер, Андрей Макаревич, Алексей Венедиктов, Дмитрий Быков, Татьяна Лазарева и Василий Уткин. В марафоне также поучаствуют люди, внесенные в список «СМИ — иностранных агентов», — Петр Верзилов*, Сергей Смирнов*, Роман Анин* и другие.

*Внесены в реестр иноагентов