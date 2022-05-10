На форуме кубанской журналистики наградили лучших представителей медиасферы Краснодарского края

Форум кубанской журналистики в Сочи собрал представителей более 200 СМИ Краснодарского края. На мероприятии присутствовали губернатор Вениамин Кондратьев и мэр Сочи Алексей Копайгородский.

На пленарном заседании место в президиуме заняли известные всероссийские спикеры в медиа-среде. Среди них директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова, исполнительный вице-президент Национальной Ассоциации Телерадиовещателей Александр Широких, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина и Екатерина Андреева, ведущая информационной программы «Время».

В честь Дня кубанской журналистики Вениамин Кондратьев наградил лучших представителей в медиасфере. Медаль «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» получил гендиректор «Кубанских новостей» Евгений Хомутов, почетное звание «Заслуженный журналист Краснодарского края» присвоили заместителю директора по продвижению интернет-проектов телерадиокомпании «НТК» Святославу Касавченко. Журналистам губернатор также вручил почетные грамоты и благодарности. Награды получили и сотрудники телеканала «Кубань 24».