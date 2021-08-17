На форуме СМИ в Сочи впервые состоится награждение премией имени Засурского

Награждение премией имени президента журфака МГУ Ясена Засурского, ушедшего из жизни 1 августа на 92-м году жизни, впервые состоится на юбилейном XXV форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021», который пройдет в сентябре в Сочи. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев на полях образовательного форума «Инфорум» в Ижевске.

«Впервые будет награжден кто-то из самых известных преподавателей журналистки в нашей стране новой премией. Мы решили инициировать и создать премию имени Ясена Засурского, недавно скончавшегося», — сказал собеседник агентства.

Соловьев рассказал, что 11 сентября в день открытия форума также впервые состоится церемония награждения первой национальной премией за высшие достижения в области журналистики «ТЭФИ-мультимедиа». «Будем награждать не только телевизионщиков, но и журналистов любых направлений: газетчиков, радийщиков и интернет-СМИ», — сказал он.