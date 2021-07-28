На главного редактора The insider возбуждено дело о клевете

Следователями было возбуждено уголовное дело о клевете в отношении главного редактора The Insider (администратор его доменного имени признан СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова. Это произошло после его заявлений о сотрудничестве журналиста из Нидерландов ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ. Об этом сообщила адвокат иностранного журналиста Сталина Гуревич.

«Все началось с того, что Доброхотов разместил в Twitter заявление о том, что Верфф распространяет дезинформацию по заданию ГРУ. Я подала заявление в правоохранительные органы. Они провели экспертизу и возбудили дело о клевете в отношении Романа». На Доброхотова также подан гражданский иск о защите чести и достоинства, теперь ему может грозить до двух лет лишения свободы, — сообщила она.

В Москве сотрудники правоохранительных органов пришли к главреду с обыском. Об этом утром 28 июля успел сообщить сам Доброхотов. Адвокат недавно успел добрался до его московской квартиры. Журналист сегодня собирался уехать за границу.