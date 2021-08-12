На главреда «Азия Ньюс» завели дело о разжигании межрегиональной вражды

Асланбека Сартбаева вызвали на допрос в Государственный комитет национальной безопасности КР (ГКНБ), начато досудебное производство.

6 августа на журналиста завели дело о «возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» (ч. 1 ст. 313 УК). Ведомство проверит его публикацию в Facebook. Сартбаев выложил снимок нового мэра столицы Киргизии Таалайбека Сарыбашова и назвал его оскорбительным словом. Редактор ранее уже критиковал чиновника. Журналист удалил пост после осуждающих комментариев, однако 9 августа его все равно вызвали на допрос в ГКНБ.

«Если я задел чьи-то чувства или достоинство, то прошу прощения у народа. Я думаю, что уголовное дело в отношении меня возбудили на эмоциях. Не думаю, что в моих словах были признаки возбуждения межрегиональной вражды», — считает главред «Азия Ньюс».