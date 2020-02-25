На Камчатке две журналистки на снегоходе попали в ДТП, одна погибла

В результате аварии погибла 29-летняя Мария Нетребенко, главный редактор информационного агентства «КАМЧАТКА». Ее коллега Лейсан Латыпова находится в реанимации. По данным источников агентства «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в оперативных службах, трагедия произошла на трассе биатлонного комплекса имени Фатьянова после праздника «Берингия».

По данным из осведомленных источников агентства, авария произошла, когда девушки катались на снегоходе. Транспортное средство врезалось в дерево. Находившаяся за рулем Мария погибла, ее коллега госпитализирована с тяжелыми травмами.

Профессиональная журналистка Мария Нетребенко приехала на Камчатку полгода назад. До этого она работала в Хабаровске, Владивостоке, некоторое время жила заграницей. На Камчатке она возглавляла творческую работу государственного информационного агентства.