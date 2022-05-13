На Камчатке не вышли три региональные газеты из-за проблем с финансированием

В среду, 11 мая, на Камчатке не вышли в свет три региональные еженедельные газеты: «Камчатское время», «КП на Камчатке» и «АиФ - Камчатка».

Как сообщил главный редактор «Камчатского времени» и издатель «Комсомольской правды на Камчатке» Евгений Сиваев, основной причиной невыхода газет стало отсутствие финансирования печатных СМИ. «Смерть газет приведет не только к закрытию редакций, развалятся две камчатские типографии, в общей сложности работы лишатся более 100 камчатцев», — говорят в газете. Это уже не первый в этом году случай, когда не выходят эти две газеты. Ранее газеты не выходили из-за отсутствия бумаги для печати.

Главный редактор «АиФ-Камчатка» Константин Мишанин сообщил агентству, что свежий номер газеты не вышел вовремя из-за проблем в типографии, но во второй половине дня тираж все же был отпечатан.

Заметим, что главная краевая газета региона «Камчатский край», учредителями которой являются правительство и Законодательное собрание Камчатского края, не выходит с января 2022 года. Причины невыхода главного краевого издания официально не называются.