На Камчатке вручили главные журналистские награды года

В канун Дня российской печати на Камчатке прошел «Бал прессы» с подведением итогов творческого года. Ежегодное собрание прошло на новой площадке — в Камчатском выставочном центре.

Правление Камчатской организации Союза журналистов России признало лауреатами традиционного творческого конкурса:

• Денис Болтенко (ГТРК «Камчатка») в номинации «Золотой микрофон»;

• Виктор Гуменюк в номинации «Золотой объектив»;

• Екатерина Довгалева («АиФ-Камчатка») в номинации «Дебют года»;

• Пресс-служба ПАО «Камчатскэнерго» (руководитель Елена Симаева).в номинации лучшая пресс-служба года.

Высшую награду профессионального сообщества — звание лауреата премии «Журналистская слава Камчатки» за большой вклад в развитие камчатской журналистики — получила Ольга Ивановна Космынина. Она долгое время была главным редактором газеты «Рыбак Камчатки» и возглавляла Союз журналистов Камчатки. Так как Ольга несколько лет назад покинула Камчатку, награду за нее получил сын Артем.

Премий «Золотой кадр» и «Золотое перо» по итогам нынешнего творческого конкурса не удостоился ни один из претендентов.

Свои награды журналистам региональных СМИ вручили также представители властей и различных ведомств.

Источник и фото: kamchatinfo.com