На корреспондента «Медиазоны» составили три протокола за инцидент с переломом руки

Полиция составила на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля три протокола после инцидента на УИК №2191, сообщил Френкель в Twitter.

Протоколы составлены по ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям полицейского), 5.69 КоАП (вмешательство в работу избиркома) и 20.6.1 КоАП (нарушение режима самоизоляции). Их рассмотрит Дзержинский суд Петербурга 27 июля в 11:00. Рассматривать их будет та же судья, которая в 2019 году отменила Френкелю штраф в 500 рублей по статье о неповиновении приставам.

30 июня на УИК №2191 во время голосования по Конституции Френкелю сломали руку, когда полицейские пытались выдворить его с участка. Журналист приехал из-за сообщения о нарушении на участке, чтобы осветить ситуацию, но глава комиссии потребовала его удалить. В результате один из полицейских начал выталкивать журналиста с участка, повалил его на пол, и в тот момент рука Френкеля была сломана. Ему сделали операцию в тот же день.