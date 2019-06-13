На марше в поддержку Голунова задержали журналистов более десяти СМИ

Московская полиция задержала более 420 человек на марше в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и против фабрикации уголовных дел. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Среди задержанных много журналистов.

Среди задержанных представителей СМИ, которые освещают марш, а не участвуют в нем — корреспондент «Коммерсанта» Роман Дорофеев, журналист «Эха Москвы» Евгений Снегов. По сообщениям СМИ, редакционные задания также имели при себе корреспондент «Новой газеты» Никита Гирин и его коллега из «МБХ Медиа» Михаил Шевелев, которые также оказались в автозаке. Продюсер немецкого Der Spiegel Александр Чернышев не избежал аналогичной участи, хотя, по его словам, пришел на марш работать.

Кроме того, задержаны главный редактор «МБХ Медиа» Вероника Куцылло и журналист «Коммерсантъ FM» Петр Пархоменко, их коллеги из «Медузы» Илья Жигулев и Андрей Перцев и издания «Такие дела» Андрей Уродов, а также один из организаторов марша Евгений Берг. В эту же компанию попал корреспондент «Ведомостей» Виталий Петлевой, который, по его словам, «просто шел поесть». По информации «Медиазоны», задержали фотографа французского журнала Le Temps Эмманюэля Гринспена и Андрея Мозжухина из «Ленты.ру» с пресс-картой. Наличие редзадания спасло от прогулки в автозак его коллегу по изданию Михаила Карпова.

Часть задержанных отпустили без составления протокола. В том числе многих журналистов.

Участники акции собирались пройти от Чистых прудов до здания московского управления МВД на Петровке. Марш не был согласован городскими властями. Полиция жестко разогнала акцию.

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