На медиаплатформе «Мастера» стартовал новый бесплатный онлайн-курс «Как создать подкаст»

6 апреля 2022 года на онлайн-платформе для креативных предпринимателей «Мастера» стартовал курс «Как создать подкаст». Обучение бесплатное. Проект реализуется совместно с программой социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

В этом курсе подробно рассмотрен процесс создания подкаста — от проработки концепции до визуального и звукового оформления. В курсе вы также узнаете, какое оборудование потребуется для записи, как правильно обустроить студию, а также как продвигать и монетизировать свой подкаст.

Кому подойдет:

• Журналистам, которым интересно попробовать себя в подкастинге.

• Любителям подкастов, которые хотят перейти от прослушивания к созданию.

• Специалистам разных областей, которым есть, чем поделиться с аудиторией.

• Всем, кому интересно, как сделать подкаст и найти своих слушателей.

Чему научат в курсе:

• Продумывать концепцию будущего подкаста;

• Подбирать название, обложку и музыкальное сопровождение для подкаста;

• Готовить сценарий выпусков и приглашать гостей;

• Обустраивать студию и выбирать оборудование; — Загружать подкаст на популярные площадки;

• Продвигать и рекламировать свой продукт;

• Монетизировать свой подкаст.

Спикеры курса

• Александр Головин, автор и ведущий научно-популярного подкаста «КритМышь», сооснователь студии подкастов «Две дорожки», Санкт-Петербург. «КритМышь» — это подкаст о критическом мышлении, в котором автор вместе с учеными и другими экспертами обсуждает самые разные темы — от изменения климата и лжеистории до цензуры в интернете и пацифизма.

• Володя Лутаенко, сооснователь подкастной «Слушай сюда», Нижний Новгород. Студия «Слушай сюда» предлагает полный комплекс «подкастных услуг», от поиска концепции до размещения готовых выпусков. Также команда проекта выпускает собственный одноимённый подкаст, где рассказывает о необычных специальностях (танатопрактик или кальянный блогер) и изучает современные тенденции и феномены (открытый брак, скулшутинг или активизм).

• Вика Взятышева, шеф-редактор подкастов интернет-издания «Бумага», Санкт-Петербург. Команда «Бумаги» запустила уже восемь подкастов, все они есть на главных площадках и пользуются популярностью. В медиа перепробовали разные форматы и точно знают, на что и как реагирует аудитория – короткий подкаст о городской жизни, личный подкаст о преодолении сложнейших жизненных ситуаций, подкаст про отношение к возрасту и внутреннюю свободу.

• Игорь Порошин, автор культового спортивного подкаста Cappuccino & Catenaccio, Москва. Подкаст, где через футбол объясняют всё — экономику стран Европы и будущее индустрии моды, феноменологию Хайдеггера и психологию межличностных взаимоотношений. Подкаст не выходит из топа популярных площадок (Podster, Apple Podcasts) и полностью меняет подход к разговору о футболе.

Лучшие студенты, завершившие курс и выполнившие финальное задание до 6 июня 2022 года, получат индивидуальную программу менторинга от эксперта курса — основателя студии «Две дорожки» Александра Головина.

Иллюстрация: mastera.academy