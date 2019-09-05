На Московской книжной выставке-ярмарке вручили главную литературную премию «Книга года»

Роман Евгения Водолазкина «Брисбен» удостоился звания «Проза года» ежегодной премии «Книга года», а Гран-при вручили сборнику «О Данииле Гранине: Воспоминания», сообщает пресс-служба Роспечати.

«Поэзией года» назвали поэтическую книгу Дмитрия Воденникова «Небесная лиса: стихотворения и поэмы».

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский стал победителем в номинации «Humanitas». Награду ему вручили за книгу «500 неизвестных».

Проект перезапуска литературного интернет-проекта «Журнальный зал» на базе платформы сайта о книгах и чтении «Горький медиа» стал победителем в номинации «Электронное издание».

Премию в номинации «Вместе с книгой мы растем» стала серия изданий «Вдохновляющие истории», которая включает книги: «Валентина Терешкова. Вдохновляющие истории», «Фрида Кало. Вдохновляющие истории», «Дмитрий Менделеев. Вдохновляющие истории», «Юрий Гагарин. Вдохновляющие истории», «Белка и Стрелка. История о том, как простые дворняжки обогнали гончего пса».

Издание «Обществознание: комплект учебников для шестого–одиннадцатого классов общеобразовательных организаций»назвали «Учебником XXI века».

В этом году появилась номинация «Мельпомена и Талия», приуроченная к Году театра. Награду в ней вручили изданию «Большой театр и Музей. 1918—2018. Из коллекции Музея Государственного академического Большого театра России» о фондах музея.

Ежегодный Национальный конкурс «Книга года» Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям учрежден в 1999 году.