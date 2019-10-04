На нижегородскую журналистку составили протокол о неуважении к власти за каламбур

​На главного редактора нижегородского издания KozaPress Ирину Славину (Ирину Мурахтаеву) составили протокол о неуважении к власти и обществу из-за поста в фейсбуке (часть 3 статьи 20.1 КоАП). Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Согласно фотографии рапорта Центра «Э», которую опубликовал Чиков, претензии силовиков вызвал пост Славиной в фейбуке от 9 августа. В нем журналистка с помощью каламбура преобразовала название города Шахунья так, что корнем стало нецензурное слово, запрещенное для использования в СМИ. Оно означает мужской половой орган.

Силовики обратились к доктору филологических наук Тимуру Радбилю, который решил, что используемое Славиной слово «содержит однозначные непристойный ассоциации за счет входящего в его состав обсценного матерного элемента». Это слово, отметил эксперт, «нарушает нормы общественной нравственности и выражает явное неуважение к обществу».

В марте Ирину Славину оштрафовали на 20 тысяч рублей, признав ее виновной в нарушении правил организации публичных мероприятий (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Полиция установила, что 5 марта журналистка шла по центру города с портретом убитого политика Бориса Немцова с надписью «Борись», хотя шествия было не согласовано с местными властями.