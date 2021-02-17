На «Новую газету» составили протокол о фейках

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры возбудил два административных дела о распространении фейков в отношении редакции «Новой газеты» и главного редактора Дмитрия Муратова. Об этом сообщает само издание.

Дела были возбуждены из-за статьи «Чтобы не менты людей херачили…», вышедшей 23 января. В ней рассказывалось, что студентам московских вузов предлагались деньги за провокации на акциях в поддержку Алексея Навального.

В материалах прокуратуры говорится, что она не смогла подтвердить информацию об «обучении для участия в массовых беспорядках» в подмосковном санатории «Горизонт», о котором писало издание. «Новая газета» подчеркивает, что сотрудники правоохранительных органов не пытались получить от редакции сведения, которые могли бы помочь проведению проверки.

По возбужденному делу редакции «Новой» грозит штраф до 500 тысяч рублей, а Дмитрию Муратову — до 100 тысяч рублей. Сам материал Татьяны Юрасовой о месте подготовки предполагаемых «титушек» удален по требованию Роскомнадзора в 15:20 (мск) 23 января.