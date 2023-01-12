На «Новую газету» составили протокол по статье о дискредитации армии

В Таганский суд Москвы поступило административное дело против «Новой газеты», следует из данных в картотеке суда.

В карточке дела говорится, что протокол составлен по ч.1 ст. 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

В издательском доме «Новая газета» сообщили, что протокол на юридическое лицо составили еще в декабре 2022 года. Поводом для возбуждения дела стал текст Татьяны Брицкой, опубликованный в журнале «Новая рассказ-газета». «Новая газета. Европа» со ссылкой на «Новую газету» уточняет, что речь идет о тексте о протоиерее Андрее Кордочкине.

Напомним, осенью суд аннулировал свидетельства о регистрации «Новой газеты» и «Новой рассказ-газеты». Поводом для лишения лицензии «Новой газеты» стало то, что в 2006 году издание сменило учредителя, не предоставив в Россвязькомнадзор устав согласно требованию закона «О СМИ». Сайт «Новой рассказ-газеты» заблокировали спустя неделю после запуска на основании решения Генпрокуратуры. В ноябре 2022 года был заблокирован и сайт самой «Новой газеты».